Происшествия 05.04.2023 в 14:12

В Улан-Удэ произошла нелепая кража

Воришка украл телефон у прохожего и тут же попался в руки полицейских
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ произошла нелепая кража
В конце августа 2022 года 42-летний улан-удэнец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по улице. В какой-то момент он увидел незнакомого мужчину, к которому решил подойти и попросить покурить. Прохожий согласился и угостил сигаретой. Но в этот момент нахал с силой толкнул в грудь мужчину,  выхватил из его рук сотовый телефон и убежал. 

Однако воспользоваться украденным или сбыть технику, воришка не успел. Вскоре он привлек внимание сотрудников полиции, которые заметили шатающегося мужчину и попросили предъявить документы. Пока шла проверка, на похищенный телефон стали поступать звонки, на которые задержанный не отвечал, что показалось полицейским подозрительным. Сотрудники ответили на звонок сами, звонила супруга потерпевшего, у которого телефон был похищен. Она пояснила, что долго не может дозвониться до мужа. В этот момент мужчине пришлось сознаться, что он похитил телефон, после чего его доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

- Советским районным судом ему было назначено наказание в виде 4 лишения свободы в колонии общего режима. Ранее обвиняемый был также судим за кражу и грабеж, - комментирует помощник прокурора Советского района г. Улан-Удэ Юлия Хаджаева.        

Фото: "Номер один". 

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