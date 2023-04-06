В Улан-Удэ овчарка покусала ребенка

Очередной случай нападения собаки на ребенка произошел в Улан-Удэ днем 5 апреля. Как сообщили в мэрии города, на ул. Антонова собака, находящаяся на свободном выгуле, укусила 9-летнего мальчика. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении.– Сотрудники Управления административного контроля выехали по данному происшествию, собрали материал с показаниями очевидцев. Установлено, что хозяйка овчарки систематически допускала нарушение правил выгула, а именно свободное нахождение собаки без поводка и намордника на придомовой территории многоквартирного дома – на детской площадке. Вследствие чего животное совершило нападение на школьника, возвращавшегося домой. В отношении владельца собаки собран материал и будет составлено несколько протоколов, – рассказал консультант отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.Напомним, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.Фото: pixabay.com