Происшествия 07.04.2023 в 15:14

В Бурятии суд проявил гуманность к жестокому убийце

Подросток, который 3 часа убивал мужчину, получил лишь 5,5 лет колонии
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд проявил гуманность к жестокому убийце
В Бурятии суд вынес приговор в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, подсудимый юноша проживал в селе Ганзурино Иволгинского района, учебу не посещал, употреблял алкоголь. Вечером 18 сентября 2022 года он распивал спиртное в компании знакомых взрослых местных жителей в доме у одного из них. Около полуночи из-за спора о давнем незначительном денежном долге у молодого человека произошла ссора с одним из мужчин, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый решил убить собутыльника.

Подросток в течение трех часов кулаками, ногами, подручными предметами и ножом наносил удары потерпевшему по различным частям тела, причинив около семидесяти повреждений, от которых мужчина скончался на месте происшествия. После расправы злоумышленник скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.

В ходе допросов парень признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Выяснилось, что он числился студентом одного местного колледжа, однако с ноября 2021 года ни разу не посещал занятия. Несмотря на это, молодой человек был спокойно переведен на второй курс. По мнению следствия, это обстоятельство способствовало алкоголизации молодого человека и последующему совершению им особо тяжкого преступления.

Несмотря на тяжесть преступления, суд отнесся к подсудимому весьма гуманно. С учетом несовершеннолетнего возраста парень мог получить до 10 лет лишения свободы, однако его приговорили лишь к 5,5 годам заключения в воспитательной колонии.

Фото: russianstock.ru
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