Происшествия 10.04.2023 в 10:35

В Бурятии мужчина вырвал кабель и прервал работу организации

Сельчанина задержали сотрудники Росгвардии
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии мужчина вырвал кабель и прервал работу организации

В Кабанском районе в Селенгинске росгвардейцы по ориентировке обнаружили и доставили в полицию подозреваемого в краже кабеля.

«Установлено, что 53-летний местный житель, с целью хищения, проник на чердак и крышу жилого многоквартирного дома и срезал кусок высокочастотного кабеля от GNSS-антенны. В результате обрыва провода была нарушена работа организации по точному определению координат точек при проведении геодезических изысканий и высокоточной навигации по местности»,

 - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, задержанного уже привлекали за аналогичные преступления.



Он обжег краденное и сдал в пункт приема цветного металлолома. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ущерб составил более10 тысяч рублей.

Фото: Росгвардия Бурятия

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