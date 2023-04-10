Происшествия 10.04.2023 в 14:25

В Бурятии посадили лесного контрабандиста-драчуна

В ходе обыска бизнесмен побил таможенника
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии посадили лесного контрабандиста-драчуна
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора ООО «ЛПК Восток», обвиняемого в особо крупной контрабанде и применении насилия в отношении представителя власти. Также по обвинению в контрабанде на скамье подсудимых оказался подельник местного предпринимателя, гражданин иностранного государства.

Как сообщили в Восточно-Байкальским следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России, летом 2020 года директор лесопромышленного предприятия, действуя по предварительному сговору с иностранцем, незаконно вывез из России пиломатериалы на сумму свыше 1,6 млн рублей. При этом в качестве подтверждения законности прохождения товара фигуранты внесли в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе.

Кроме того, подельники пытались вывезти с территории РФ лесоматериалы в объеме свыше 200 куб. м на сумму более 2,4 млн рублей. Преступную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки.  

В ходе расследования уголовного дела о контрабанде 12 марта 2021 года в помещении ООО «ЛПК Восток» начался обыск. Недовольный этим бизнесмен нанес сотруднику таможенного органа, обеспечивающему безопасность при производстве следственных действий, несколько ударов в грудь. В результате в отношении предпринимателя возбудили еще одно уголовное дело – за применение насилия в отношении представителя власти.

Суд признал фигурантов виновными. По приговору суда директор ООО «ЛПК Восток» получил 4 года колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Его иностранный партнер отделался условным сроком и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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контрабанда

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