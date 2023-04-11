В Бурятии зарегистрирован новый случай бешенства

10 апреля Бурятская ветеринарная лаборатория установила диагноз «бешенство» у лисицы, доставленной с местности Бараний Луг сельского поселения «Новоселенгинское» Селенгинского района.«Сегодня проведено внеочередное экстренное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством зампреда Галсана Дареева. На нем определен эпизоотический очаг заболевания, территория неблагополучного пункта и рассмотрен план мероприятий по ликвидации бешенства. Неблагополучным пунктом решено объявить максимальный радиус в соответствии с ветеринарными правилами – это 3 километра от эпизоотического очага», - рассказали в Управлении ветеринарии Бурятии.В ведомстве уточнили, что на территории фермы и в радиусе трех километров от нее будет проведена вакцинация восприимчивых животных. Пройдет подворный обход для выявления потенциально больных животных, также будет проведено регулирование численности диких плотоядных, которые могут явиться основными переносчиками бешенства.Согласно ветеринарным правилам, карантин продлится на территории неблагополучного пункта в течение 60 дней.Напомним, ранее 28 февраля в Бурятии было зарегистрировано 2 случая бешенства среди диких животных в одном из фермерских хозяйств Мухоршибирского района. Чтобы не допустить распространение заболевания, в эпизоотическом очаге установили клиническое наблюдение за восприимчивыми животными и провели вынужденную вакцинацию. Иммунизации также подвергнуты животные, находящиеся в хозяйствах в радиусе трех километров от очага заболевания.Бешенство — особо опасное вирусное заболевание, общее для человека и животных, поражающее центральную нервную систему и характеризующееся высокой летальностью. К заболеванию восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек. Источником вируса бешенства являются дикие и домашние животные. Разносят бешенство из региона в регион мигрирующие дикие звери, которые могут контактировать с домашними. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства являются дикие животные (волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и др.).Фото: Управление ветеринарии Бурятии