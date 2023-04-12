В Бурятии пьющий водитель попал в колонию и лишился автомобиля

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Муйского района, обвиняемого в управлении автомобилем в пьяном виде.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2020 года и в феврале 2022 года мужчина был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения.«Несмотря на наличие двух непогашенных судимостей, в июне 2022 года, употребив спиртное с другом на берегу реки, гражданин вновь сел за руль автомобиля в пьяном виде. На въезде в поселок Таксимо водитель не справился с управлением и совершил столкновение с ограждением. На требование сотрудников ГИБДД пройти освидетельствование на состояние опьянения нарушитель ответил отказом, пытаясь объяснить, что за рулем находился не он», - рассказали в надзорном ведомстве.Муйский районный суд признал мужчину виновным и по совокупности приговоров назначил ему наказание – полтора года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года.По решению суда автомобиль осужденного конфискован.Фото: pixabay.com