В Улан-Удэ пьяный водитель едва не утопил автомобиль

«На улице Борсоева автомашину остановили сотрудники ГИБДД. За рулем находилась 47-летняя женщина. Внешние признаки и исходящий от неё запах алкоголя указывали, что она находится под действием спиртного. Однако от прохождения освидетельствования горожанка отказалась. В отношении женщины составлен административный протокол, её автомобиль также помещен на штрафстоянку», - сообщили в МВД.







В минувшее воскресенье в Улан-Удэ по сообщениям бдительных граждан правоохранители задержали двух нетрезвых водителей.Как рассказали в МВД Бурятии, около 9 часов утра на телефон «112» поступило сообщение о том, что в районе Степной протоки водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и съехал в реку. Экипаж ДПС незамедлительно выехал на место происшествия и обнаружил за рулем 32-летнего водителя. Мужчина был пьян, результат его освидетельствования показал 0,97 мг/л. В отношении гражданина составили административный протокол. Автомобиль вытащили из реки и поместили на штрафстоянку.Около 2 часов дня в дежурную часть ГИБДД позвонили очевидцы и сообщили, что в районе Стеклозавода движется «Хонда Инсайт» под управлением, вероятно, пьяной женщины. Автомобиль нарушительницы привлек внимание граждан тем, что хаотично ехал по дороге, выезжал на встречную полосу и создавал опасные ситуации.Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасное поведение нарушителей и своевременно сообщившим о нетрезвых водителях.Фото и видео: ГИБДД Бурятии