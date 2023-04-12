Происшествия 12.04.2023 в 14:59

В Улан-Удэ пьяный водитель едва не утопил автомобиль

Вызволять машину нарушителя пришлось с помощью спецтехники (видео)
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель едва не утопил автомобиль
В минувшее воскресенье в Улан-Удэ по сообщениям бдительных граждан правоохранители задержали двух нетрезвых водителей.

Как рассказали в МВД Бурятии, около 9 часов утра на телефон «112» поступило сообщение о том, что в районе Степной протоки водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и съехал в реку. Экипаж ДПС незамедлительно выехал на место происшествия и обнаружил за рулем 32-летнего водителя. Мужчина был пьян, результат его освидетельствования показал 0,97 мг/л. В отношении гражданина составили административный протокол. Автомобиль вытащили из реки и поместили на штрафстоянку.

Около 2 часов дня в дежурную часть ГИБДД позвонили очевидцы и сообщили, что в районе Стеклозавода движется «Хонда Инсайт» под управлением, вероятно, пьяной женщины. Автомобиль нарушительницы привлек внимание граждан тем, что хаотично ехал по дороге, выезжал на встречную полосу и создавал опасные ситуации.

«На улице Борсоева автомашину остановили сотрудники ГИБДД. За рулем находилась 47-летняя женщина. Внешние признаки и исходящий от неё запах алкоголя указывали, что она находится под действием спиртного. Однако от прохождения освидетельствования горожанка отказалась. В отношении женщины составлен административный протокол, её автомобиль также помещен на штрафстоянку», - сообщили в МВД.

 

Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасное поведение нарушителей и своевременно сообщившим о нетрезвых водителях.

Фото и видео: ГИБДД Бурятии
Теги
пьяные водители

Все новости

В Бурятии женщина превратила кулачный бой в ножевой
12.04.2023 в 16:09
Управление ветеринарии Бурятии выясняет причины странной гибели скота
12.04.2023 в 16:09
Главе Бурятии не удалось «заманить» Монголию в постоянные члены ШОС
12.04.2023 в 15:58
Космос помогает Байкалу
12.04.2023 в 15:48
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей в зону СВО
12.04.2023 в 15:43
Тройное ДТП произошло на улице Дорожной в Улан-Удэ
12.04.2023 в 15:12
В Улан-Удэ пьяный водитель едва не утопил автомобиль
12.04.2023 в 14:59
В Бурятии лошадям не дали уехать в Казахстан
12.04.2023 в 14:59
Грядущий май подарит Улан-Удэ более 100 мероприятий
12.04.2023 в 14:50
В районе Бурятии теленок родился от трансплантации эмбрионов
12.04.2023 в 14:37
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
В Бурятии женщина превратила кулачный бой в ножевой
Когда мужчины дрались, она схватила нож и нанесла им удары противнику своего сожителя
12.04.2023 в 16:09
Управление ветеринарии Бурятии выясняет причины странной гибели скота
Коровы в Селенгинском районе могли отравиться пестицидами
12.04.2023 в 16:09
Тройное ДТП произошло на улице Дорожной в Улан-Удэ
В аварии пострадала 23-летняя девушка
12.04.2023 в 15:12
В Бурятии строитель обворовал нанявшую его женщину
Мужчина сбежал, не завершив ремонт и прихватив вещи хозяйки
12.04.2023 в 14:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru