На федеральной трассе в Бурятии минивэн врезался в снегоуборщик

В результате аварии погиб 40-летний пассажир минивэна, еще два человека получили травмы.





Крупное ДТП произошло на 343-м км федеральной трассы «Байкал» в районе Каменских дач. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, водитель минивэна «Тойота Лайт Эйс» не справился с управлением, допустил занос автомобиля и врезался в «Камаз» дорожной службы.На месте ДТП было организовано реверсивное движение.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»