Происшествия 13.04.2023 в 09:20
На федеральной трассе в Бурятии минивэн врезался в снегоуборщик
В ДТП погиб один человек, еще двое пострадали
Текст: Константин Воронов
Крупное ДТП произошло на 343-м км федеральной трассы «Байкал» в районе Каменских дач. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, водитель минивэна «Тойота Лайт Эйс» не справился с управлением, допустил занос автомобиля и врезался в «Камаз» дорожной службы.
На месте ДТП было организовано реверсивное движение.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
В результате аварии погиб 40-летний пассажир минивэна, еще два человека получили травмы.
На месте ДТП было организовано реверсивное движение.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
ТегиДТП