Происшествия 13.04.2023 в 11:52
На трассе в Бурятии ввели реверсивное движение из-за ДТП
Недалеко от Бабушкина опрокинулась фура
Текст: Константин Воронов
В Бурятии введено реверсивное движение на 283-м км федеральной трассы «Байкал» в 10 км от города Бабушкин. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там опрокинулась фура.
В ДТП пострадавших нет, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Напомним, ранее на этой же трассе недалеко от Каменских дач столкнулись минивэн «Тойота Лайт Эйс» и «Камаз» дорожной службы. В результате аварии погиб 40-летний пассажир минивэна, еще два человека получили травмы.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
В ДТП пострадавших нет, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Напомним, ранее на этой же трассе недалеко от Каменских дач столкнулись минивэн «Тойота Лайт Эйс» и «Камаз» дорожной службы. В результате аварии погиб 40-летний пассажир минивэна, еще два человека получили травмы.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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