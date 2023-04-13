Происшествия 13.04.2023 в 14:36

Водители Бурятии давят пешеходов

Резкий рост количества «пеших» ДТП вызвал серьезную озабоченность в ГИБДД
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Текст: Константин Воронов
Водители Бурятии давят пешеходов
Очередной случай наезда на пешехода произошел сегодня в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на улице Жердева 32-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. Ребенок доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

Сегодня же Госавтоинспекция обнародовала информацию о ДТП за первый квартал этого года. Отдельно было отмечено, что особую обеспокоенность ГИБДД вызывает рост аварийности с участием пешеходов.

«По сравнению с прошлым годом количество наездов на пешеходов возросло на 109%. В результате 69 таких ДТП погибли 5 человек, травмы получил 71 пешеход. При этом 40 аварий произошли вне пешеходных переходов, 29 ДТП – на пешеходных переходах. Нарушают правила проезда пешеходных переходов водители, попадают под колеса по собственной неосторожности пешеходы. Так, с начала года в 11 ДТП пешие участники дорожного движения находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 1136 пешеходов», - рассказали в Госавтоинспекции.

Для стабилизации аварийности с участием пешеходов с 13 по 20 апреля в Бурятии пройдет социальная кампания «Пропусти пешехода». В её рамках запланированы рейды по соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов, информационно-пропагандистские акции с привлечением школьников и общественности.

Фото: ГИБДД Бурятии
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