Водители Бурятии давят пешеходов

Очередной случай наезда на пешехода произошел сегодня в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на улице Жердева 32-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. Ребенок доставлен в медицинское учреждение для осмотра.Сегодня же Госавтоинспекция обнародовала информацию о ДТП за первый квартал этого года. Отдельно было отмечено, что особую обеспокоенность ГИБДД вызывает рост аварийности с участием пешеходов.«По сравнению с прошлым годом количество наездов на пешеходов возросло на 109%. В результате 69 таких ДТП погибли 5 человек, травмы получил 71 пешеход. При этом 40 аварий произошли вне пешеходных переходов, 29 ДТП – на пешеходных переходах. Нарушают правила проезда пешеходных переходов водители, попадают под колеса по собственной неосторожности пешеходы. Так, с начала года в 11 ДТП пешие участники дорожного движения находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 1136 пешеходов», - рассказали в Госавтоинспекции.Для стабилизации аварийности с участием пешеходов с 13 по 20 апреля в Бурятии пройдет социальная кампания «Пропусти пешехода». В её рамках запланированы рейды по соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов, информационно-пропагандистские акции с привлечением школьников и общественности.Фото: ГИБДД Бурятии