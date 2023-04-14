Происшествия 14.04.2023 в 11:35

В Улан-Удэ автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

Полиция просит помощи в поисках водителя
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и уехал
Очередной наезд на пешехода произошел сегодня около 10 утра на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Как сообщили в МВД Бурятии, водитель автомобиля «Тойота Соарер» темно-синего цвета сбил на женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся.

«Сотрудниками полиции ведётся розыск водителя. Если вам известно о личности разыскиваемого или его местонахождении, просим сообщить в полицию по телефонам: 29-29-99, 29-29-02 или 102 (112)», - обратились к горожанам в МВД Бурятии.


Напомним, вчера на улице Жердева 32-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. В целом же за первый квартал этого года количество наездов на пешеходов возросло на 109%. В результате 69 таких ДТП погибли 5 человек, травмы получил 71 пешеход.

Резкий рост количества «пеших» ДТП вызвал серьезную озабоченность в ГИБДД. Для стабилизации аварийности с участием пешеходов с 13 по 20 апреля в Бурятии объявлена социальная кампания «Пропусти пешехода».

Фото: МВД Бурятии, vk.com/dtp_03
Теги
ДТП

Все новости

Жителей Бурятии приглашают создать патриотическую Азбуку
14.04.2023 в 12:37
В Бурятии горел магазин «Огонек»
14.04.2023 в 12:19
В Бурятии омбудсмен помогла мобилизованному служить по выбранной специальности
14.04.2023 в 11:59
Пасха — третий по значимости праздник в России
14.04.2023 в 11:46
В Улан-Удэ автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и уехал
14.04.2023 в 11:35
Глава Бурятии о поддержке участников СВО: «Помогали, помогаем и будем помогать»
14.04.2023 в 11:07
В Бурятии крышуют многоэтажки
14.04.2023 в 10:50
В Бурятии фермера заставили сжечь трупы коров
14.04.2023 в 10:26
В Улан-Удэ приставы добились устранения недостатков в одной из новостроек
14.04.2023 в 10:20
С бывшего руководителя «Улан-Удэстройзаказчика» взыскали сумму взятки
14.04.2023 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
В Бурятии горел магазин «Огонек»
Общий ущерб от разбушевавшегося пожара составил 8 млн рублей
14.04.2023 в 12:19
С бывшего руководителя «Улан-Удэстройзаказчика» взыскали сумму взятки
Анне Глазковой придется вернуть полученные от коммерсанта 20 тысяч рублей
14.04.2023 в 10:00
В Бурятии будут судить расхитительницу гранта
Руководитель кооператива присвоила полученную от Минсельхоза субсидию
14.04.2023 в 09:26
Бомж забил бомжа табуретом в самом центре Улан-Удэ
Молодой человек, обвиняемый в убийстве на Некрасова, предстанет перед судом
13.04.2023 в 17:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru