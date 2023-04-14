В Улан-Удэ автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и уехал

«Сотрудниками полиции ведётся розыск водителя. Если вам известно о личности разыскиваемого или его местонахождении, просим сообщить в полицию по телефонам: 29-29-99, 29-29-02 или 102 (112)», - обратились к горожанам в МВД Бурятии.



