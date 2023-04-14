Происшествия 14.04.2023 в 11:35
В Улан-Удэ автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и уехал
Полиция просит помощи в поисках водителя
Текст: Константин Воронов
Очередной наезд на пешехода произошел сегодня около 10 утра на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Как сообщили в МВД Бурятии, водитель автомобиля «Тойота Соарер» темно-синего цвета сбил на женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся.
Напомним, вчера на улице Жердева 32-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. В целом же за первый квартал этого года количество наездов на пешеходов возросло на 109%. В результате 69 таких ДТП погибли 5 человек, травмы получил 71 пешеход.
Резкий рост количества «пеших» ДТП вызвал серьезную озабоченность в ГИБДД. Для стабилизации аварийности с участием пешеходов с 13 по 20 апреля в Бурятии объявлена социальная кампания «Пропусти пешехода».
Фото: МВД Бурятии, vk.com/dtp_03
«Сотрудниками полиции ведётся розыск водителя. Если вам известно о личности разыскиваемого или его местонахождении, просим сообщить в полицию по телефонам: 29-29-99, 29-29-02 или 102 (112)», - обратились к горожанам в МВД Бурятии.
Напомним, вчера на улице Жердева 32-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. В целом же за первый квартал этого года количество наездов на пешеходов возросло на 109%. В результате 69 таких ДТП погибли 5 человек, травмы получил 71 пешеход.
Резкий рост количества «пеших» ДТП вызвал серьезную озабоченность в ГИБДД. Для стабилизации аварийности с участием пешеходов с 13 по 20 апреля в Бурятии объявлена социальная кампания «Пропусти пешехода».
Фото: МВД Бурятии, vk.com/dtp_03
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