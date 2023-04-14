Происшествия 14.04.2023 в 15:45

Наслышанного о мошенниках жителя Бурятии все равно обманули

Мужчина перечислил жуликам почти миллион рублей
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Текст: Константин Воронов
Наслышанного о мошенниках жителя Бурятии все равно обманули
Днем 13 апреля в полицию Кяхтинского района Бурятии обратился 38-летний местный житель, ставший жертвой мошенников.

Как сообщили в МВД Бурятии, 6 апреля мужчине через мессенджер позвонил неизвестный, который представился полицейским и сообщил, что некая гражданка от его имени в различных банках оформляет кредиты. При этом лже-правоохранитель поинтересовался наличием доверенности на женщину, якобы, подавшую заявки на получение займов.

Потерпевший, заподозрив, что собеседник может быть мошенником, высказал свою обеспокоенность. Однако звонивший отправил ему личное фото вместе со служебным удостоверением. Более того «сотрудник», как выяснилось, звонил с номера регионального МВД, чем отвел от себя подозрения. Уже позже стало понятно, что номер был подменным и лишь копировал реальный контакт ведомства.

В дальнейшем потерпевший общался уже, по легенде, с работником Центробанка. Удостоверившись через сайт кредитной организации, что сотрудница с озвученными именем, фамилией и идентификационным номером действительно работает в банке, он по её просьбе скинул скриншот страницы банковского онлайн-приложения с отображением баланса своего счета – более 3 миллионов 300 тысяч рублей. А затем по рекомендации звонившей предпринял меры для перечисления на, якобы, страховой счет сбережений.

Так, мужчина обналичил и зачислил на созданную им в онлайн-сервисе другого банка виртуальную карту 813 тысяч рублей, которые оказались моментально списаны. Еще 185 тысяч рублей он перевел на указанный псевдо-специалистом счет.

Когда собеседники стали предлагать осуществить переводы и остальных имевшихся денег, потерпевший заподозрил неладное и прекратил дальнейшее общение.

Позже, обратившись в орган внутренних дел, он рассказал следователю, что был наслышан о подобных мошеннических схемах, но всё же попался на удочку обманщиков.

По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: «Номер один»
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