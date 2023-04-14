Происшествия 14.04.2023 в 19:17

В Улан-Удэ нашли сбивший женщину автомобиль, розыск водителя продолжается

Машину обнаружили благодаря помощи неравнодушных граждан
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ нашли сбивший женщину автомобиль, розыск водителя продолжается
По сообщению бдительных граждан автомобиль, водитель которого сегодня утром сбил на женщину на проспекте Строителей, обнаружен полицейскими на улице Тобольской со следами ДТП.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся  мероприятия по розыску злоумышленника», - сообщили в МВД Бурятии.

Напомним, сегодня около 10 утра на проспекте Строителей в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Соарер» темно-синего цвета сбил на женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся.

«Сотрудниками полиции ведётся розыск водителя. Если вам известно о личности разыскиваемого или его местонахождении, просим сообщить в полицию по телефонам: 29-29-99, 29-29-02 или 102 (112)», - обратились к горожанам в МВД Бурятии.



Фото: МВД Бурятии
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