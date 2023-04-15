Происшествия 15.04.2023 в 16:42

Житель Мухоршибирского района проведёт 12 лет в колонии строгого режима

Год назад он жестоко зарезал своего знакомого и украл телефон
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Текст: Номер один
Житель Мухоршибирского района проведёт 12 лет в колонии строгого режима

Собранные Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 34-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении преступлений в виде кражи с причинением значительного ущерба гражданину и убийстве.

Произошло это еще в 2022 году в поселке Саган-Нур на улице Лесной. Ранее судимый за особо тяжкие преступления мужчина 17 мая проходил мимо дома знакомого. Решил зайти к нему и поговорить о конфликте, возникшем между ним и его женой. Встретив мужчину на лестничной площадке, злоумышленник на почве ревности начал драку. Продолжа ее в квартире, мужчина, будучи пьяным схватил нож и зарезал товарища.

По возвращении домой он сжег обувь в печке. А в ходе обыска в доме злоумышленника был обнаружен сотовый телефон потерпевшего, которой был похищен осужденным во время совершения преступления. Жителю Мухоршибирского района вынесен приговор - 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.


Фото: Номер один

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