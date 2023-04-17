Уснувший водитель устроил аварию на федеральной трассе в Бурятии

ДТП произошло на 194-м км федеральной трассы «Байкал» в районе села Выдрино. Как сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, водитель легкового автомобиля уснул за рулём, выехал на «встречку» и совершил касательное столкновение с грузовиком. Его водитель пытался уйти от столкновения, в результате грузовик опрокинулся на бок.





Авария обошлась без пострадавших. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»