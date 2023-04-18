В Бурятии осудили молодого водителя, по вине которого погиб его друг

Баунтовский райсуд рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП, которое случилось в ноябре 2021 года на автодороге Багдарин – Романовка.Как сообщили в пресс-службе суда, в ноябре 2021 года 18-летний местный житель, не имеющий прав, ночью выехал с другом в Улан-Удэ на автомобиле. В дорогу друзья взяли пиво, пристегиваться ремнями безопасности посчитали излишним, хотя автомобиль был старый, с неисправными тормозами и рулевой системой.Трагедия произошла на 32-м км автодороги Багдарин – Романовка. Молодой человек не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП 19–летний пассажир погиб на месте, водитель получил травмы. В отношении него возбудили уголовное дело.В ходе следствия парень рассказал, что водительских прав у него и его друга не было.«Водить машину я умею, но плохо. Сначала мы катались по селу, а ночью решили поехать в Улан-Удэ. По дороге пили пиво и периодически менялись, по очереди управляя автомобилем. У машины было неисправны рулевое управление и водительская дверь. Поэтому водителю постоянно приходилось одной рукой придерживать дверь, а второй - держаться за руль. При этом машина из-за неисправности рулевого управления постоянно виляла. Также у машины были неисправны тормоза. А так как дорога была скользкой, держать автомобиль на проезжей части было очень сложно», - сообщил обвиняемый.На суде парень полностью признал вину. Его действия квалифицировали по ч.3 ст.264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.При вынесении приговора суд учел целый ряд смягчающих обстоятельств. В их числе мнение потерпевшей, не настаивавшей на строгом наказании, и просившей не лишать парня свободы, а также добровольное возмещение морального вреда, причиненного в результате преступления.В итоге молодой человек получил 3 года условно, а также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года.Фото: Баунтовский районный суд