Происшествия 18.04.2023 в 12:10

В Улан-Удэ задержали любителя «обезболивающих лекарств»

Пожилой мужчина устроил наркопритон в собственной квартире
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали любителя «обезболивающих лекарств»
В Улан-Удэ сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность притона для употребления наркотиков опийной группы.

«С октября прошлого года ранее судимый за наркопреступление 60-летннй улан-удэнец неоднократно предоставлял жилище приятелям для употребления наркотиков. Полицейские установили двоих наркопотребителей, посещавших квартиру. Известно, что мужчина самостоятельно закупал расходный материал и изготавливал наркотическое средство для приятелей. В ряде случаев деньги на расходные материалы ему предоставляли потребители. Изготовленные запрещенные вещества хозяин жилища употреблял вместе с товарищами», - рассказали в МВД Бурятии.

Сотрудники полиции изъяли в квартире шприцы, посуду, плитку, ингредиенты и принадлежности, использовавшиеся для изготовления наркотиков.

При этом в ходе обыска мужчина заявил, что в квартире он изготавливал «лекарство», которое употреблял как «обезболивающее». Однако название «лекарства» мужчина сообщить не смог.



За потребление наркотических средств подозреваемый и его товарищи привлечены к административной ответственности. По факту организации наркопритона возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Фото и видео: МВД Бурятии
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