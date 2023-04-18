В Улан-Удэ задержали любителя «обезболивающих лекарств»

При этом в ходе обыска мужчина заявил, что в квартире он изготавливал «лекарство», которое употреблял как «обезболивающее». Однако название «лекарства» мужчина сообщить не смог.









В Улан-Удэ сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность притона для употребления наркотиков опийной группы.«С октября прошлого года ранее судимый за наркопреступление 60-летннй улан-удэнец неоднократно предоставлял жилище приятелям для употребления наркотиков. Полицейские установили двоих наркопотребителей, посещавших квартиру. Известно, что мужчина самостоятельно закупал расходный материал и изготавливал наркотическое средство для приятелей. В ряде случаев деньги на расходные материалы ему предоставляли потребители. Изготовленные запрещенные вещества хозяин жилища употреблял вместе с товарищами», - рассказали в МВД Бурятии.Сотрудники полиции изъяли в квартире шприцы, посуду, плитку, ингредиенты и принадлежности, использовавшиеся для изготовления наркотиков.За потребление наркотических средств подозреваемый и его товарищи привлечены к административной ответственности. По факту организации наркопритона возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.Фото и видео: МВД Бурятии