Происшествия 18.04.2023 в 12:37

В районе Бурятии внезапно погибшие коровы не имели заболеваний

Ранее в селе Загустай жителей взволновала странная гибель скота
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии внезапно погибшие коровы не имели заболеваний

Активисты Общероссийского Народного фронта продолжают работать с обращением жителей села Загустай.

Как сообщал «Номер один», сельчане прислали общественникам видео, на котором запечатлен погибший по непонятной причине крупный рогатый скот. Несколько животных пали недалеко от станции Загустай. По мнению жителей, животные могли отравиться химикатами. Позднее на место выехали специалисты Главного управления ветеринарии.

«Администрация Гусиноозерска вывезла трупы коров с места происшествия для лабораторных исследований и установки причины падежа. Ветеринары в тот же день сделали вскрытие коров. После лабораторных анализов стало известно, что животные были здоровы. У них не нашли ни сибирской язвы, ни ящура»,

 - рассказали в ОНФ.
В конце недели ожидаются результаты анализов на пестициды. Как отметили активисты, по результатам можно будет делать выводы о зоне ответственности собственника земельного участка.

 Напомним, владелица скота выпустила животных на неорганизованный выпас 11 апреля, после чего две коровы и бык домой не вернулись. Было установлено, что без присмотра животные забрели в неустановленные для выпаса места - это территория теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС. Предположительно, животные погибли от оправления пестицидами, которыми обрабатывают почву.


Фото: Управление ветеринарии Бурятии

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гибель скот коровы Гусиноозерская ГРЭС

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