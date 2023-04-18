Происшествия 18.04.2023 в 15:08

Житель Бурятии вместо свиньи подстрелил родственника

Для забоя животного сельчанин решил воспользоваться самодельным пистолетом
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии вместо свиньи подстрелил родственника
Утром 9 апреля в полицию Заиграевского района поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 45-летний мужчина с огнестрельным ранением спины.

При выяснении обстоятельств происшествия участковый установил, что мужчина приехал из пригородного ДНТ к своему старшему родственнику в Новоильинск. Утром мужчины решили забить свинью с помощью хранившегося у 65-летнего сельчанина самодельного пистолета. Однако, при выстрелах произошло несколько осечек, и гость решил отказаться от этой идеи и совершить задуманное другим способом. Пенсионер же, напротив, пытался привести оружие в готовность. Из-за нарушения техники безопасности произошел случайный выстрел, пуля попала гостю в спину. Родственники оперативно доставили мужчину в больницу.


«Самодельный пистолет и патроны к нему изъяты. Сельчанин рассказал участковому, что пистолет ему сделал знакомый из соседнего села около 40 лет назад. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконное хранение оружия и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии, «Номер один»
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