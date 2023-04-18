Происшествия 18.04.2023 в 16:15

Житель Бурятии угнал грузовик, чтобы побухать с друзьями

При виде полицейских мужчина не справился с управлением и врезался в забор
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии угнал грузовик, чтобы побухать с друзьями
В Бурятии полицейские задержали 29-летнего разнорабочего, причастного к угону грузовика с территории лесхоза в Закаменске.

Как рассказали в МВД, 17 апреля мужчина заступил сторожем на рабочую смену. Через некоторое время на его телефон позвонили друзья, которые предложили встретиться и выпить. Добраться до места встречи подозреваемый решил на грузовике, принадлежащем предприятию.

Встретившись, компания друзей направилась в увеселительное заведение, чтобы приобрести там алкоголь и продолжить совместное распитие в автомобиле. Когда спиртное закончилось, нетрезвый гражданин развез собутыльников по домам и направился на рабочее место.

Подъезжая к территории хозяйства, нетрезвый водитель заметил стоящий на дороге экипаж ДПС, попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в забор. Подоспевшие сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину и оповестили хозяйку предприятия об угоне. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

«Задержанный ранее неоднократно судим за целый ряд преступлений, в том числе имущественного характера и незаконный оборот наркотиков. По факту угона в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен законному владельцу», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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