Житель Бурятии угнал грузовик, чтобы побухать с друзьями

В Бурятии полицейские задержали 29-летнего разнорабочего, причастного к угону грузовика с территории лесхоза в Закаменске.Как рассказали в МВД, 17 апреля мужчина заступил сторожем на рабочую смену. Через некоторое время на его телефон позвонили друзья, которые предложили встретиться и выпить. Добраться до места встречи подозреваемый решил на грузовике, принадлежащем предприятию.Встретившись, компания друзей направилась в увеселительное заведение, чтобы приобрести там алкоголь и продолжить совместное распитие в автомобиле. Когда спиртное закончилось, нетрезвый гражданин развез собутыльников по домам и направился на рабочее место.Подъезжая к территории хозяйства, нетрезвый водитель заметил стоящий на дороге экипаж ДПС, попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в забор. Подоспевшие сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину и оповестили хозяйку предприятия об угоне. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.«Задержанный ранее неоднократно судим за целый ряд преступлений, в том числе имущественного характера и незаконный оборот наркотиков. По факту угона в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен законному владельцу», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»