Происшествия 18.04.2023 в 16:27

В районе Бурятии из-за курящего пастуха сгорел лес

83 огнеборца тушили большой пожар целые сутки
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии из-за курящего пастуха сгорел лес

В Селенгинском районе установили виновника пожара, произошедшего на выходных недалеко от села Поворот.

«Им оказался пастух, который бросил в траву не затушенную сигарету на животноводческой стоянке Таган цар. Из-за большого количества горючего материала и сильного ветра огонь быстро распространился на площади 180 гектаров, из которых 51 га - лесная площадь»,

- сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесной пожар возник 15 апреля. Его ликвидировали на следующий день. На месте работали 83 огнеборца на 12 единицах техники. На виновника составили протокол за нарушение правил пожарной безопасности. Ему грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, а также возмещение ущерба, причиненного лесному фонду.

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Напомним, ранее по такому же сценарию горел лес в Тарбагатайском районе. Это случилось 6 апреля в 4 км от села Десятниково. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, его виновником также стал пастух, который пас овец верхом на коне вблизи леса. Он бросил в траву не затушенную сигарету и уехал дальше. 

Фото: pixabay.com

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