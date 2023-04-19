Происшествия 19.04.2023 в 17:07

Жителя Бурятии будут судить за убийство незванного гостя

Мужчина до смерти забил знакомого, который залез к нему в дом
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жителя Бурятии будут судить за убийство незванного гостя
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в Поселье. 31 октября 2022 года он употреблял спиртное в компании приятелей. Вечером мужчина вернулся домой и обнаружил, что в зале на диване спит его пьяный знакомый, который забрался внутрь, разбив окно. Хозяин попытался разбудить непрошеного гостя, а затем со злости стал бить его кулаками, ногами и деревянным бруском, после чего выволок на улицу и бросил.

Спустя некоторое время потерпевший от полученных травм скончался. Обвиняемый покинул место преступления и следующие два дня проживал в доме у своей знакомой. По возвращении мужчина узнал, что его разыскивают, после чего сам сдался полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
Теги
убийство

Все новости

Русский драмтеатр в Улан-Удэ усилил меры безопасности
19.04.2023 в 17:34
Жители села в Бурятии задыхаются от смрада очистных сооружений
19.04.2023 в 17:19
Жителя Бурятии будут судить за убийство незванного гостя
19.04.2023 в 17:07
Село в Бурятии защитят от реки
19.04.2023 в 16:08
В Улан-Удэ в Родительский день организуют точки по продаже цветов
19.04.2023 в 15:58
«Стрелял от нечего делать»
19.04.2023 в 15:32
В Бурятии пьяный подросток ездил на автомобиле по селу
19.04.2023 в 15:32
В республике растет интерес к охотничьему хозяйству
19.04.2023 в 15:26
В Бурятии чиновники по очереди ходили в туалет за 3.6 млн рублей и спорили
19.04.2023 в 14:55
В Бурятии помогли заключенному, который три года сидел в глухоте
19.04.2023 в 14:35
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
«Стрелял от нечего делать»
Стали известны подробности стрельбы в школьника в Новосибирске
19.04.2023 в 15:32
В Бурятии пьяный подросток ездил на автомобиле по селу
Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД
19.04.2023 в 15:32
Депрессивный житель Бурятии пытался угнать автомобиль
Пьяный мужчина хотел попасть домой, но оказался в полиции
19.04.2023 в 13:53
В Улан-Удэ водитель микроавтобуса вступил в схватку с нетрезвым пассажиром
Мужчины устроили мордобой прямо на проезжей части
19.04.2023 в 11:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru