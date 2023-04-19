Жителя Бурятии будут судить за убийство незванного гостя

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в Поселье. 31 октября 2022 года он употреблял спиртное в компании приятелей. Вечером мужчина вернулся домой и обнаружил, что в зале на диване спит его пьяный знакомый, который забрался внутрь, разбив окно. Хозяин попытался разбудить непрошеного гостя, а затем со злости стал бить его кулаками, ногами и деревянным бруском, после чего выволок на улицу и бросил.Спустя некоторое время потерпевший от полученных травм скончался. Обвиняемый покинул место преступления и следующие два дня проживал в доме у своей знакомой. По возвращении мужчина узнал, что его разыскивают, после чего сам сдался полиции.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com