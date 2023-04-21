У жителя Бурятии отобрали килограмм незаконно добытого золота

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего горожанина, обвиняемого в незаконной добыче и и хранении золота.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2022 года мужчина незаконно добыл почти килограмм природного золота на реке Большое Киро в Баунтовском районе республики. Он перевез добытое золото в Улан-Удэ и хранил его в автомобиле для дальнейшей продажи. Вскоре сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли драгоценный металл. Его стоимость оценили в 3 млн рублей.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Изъятый драгоценный металл обращен в доход государства.Фото: pixabay.com