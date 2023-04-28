Происшествия 28.04.2023 в 07:35
Мужчина с ребенком погибли на пожаре в Улан-Удэ
Ночью на улице Медовая загорелся жилой дом
Текст: Константин Воронов
Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании дома на улице Медовая в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно направились пожарные расчёты.
«На момент прибытия огнеборцев горела крыша двухэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара и осмотра помещения было обнаружено тело ребёнка и пострадавший мужчина. Его передали прибывшим врачам скорой помощи. Однако реанимационные меры результата не дали - мужчина скончался», - рассказали в МЧС.
На месте возгорания работает дознаватель, причина пожара сейчас устанавливаются.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия огнеборцев горела крыша двухэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара и осмотра помещения было обнаружено тело ребёнка и пострадавший мужчина. Его передали прибывшим врачам скорой помощи. Однако реанимационные меры результата не дали - мужчина скончался», - рассказали в МЧС.
На месте возгорания работает дознаватель, причина пожара сейчас устанавливаются.
Фото: МЧС Бурятии
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