Происшествия 28.04.2023 в 07:35

Мужчина с ребенком погибли на пожаре в Улан-Удэ

Ночью на улице Медовая загорелся жилой дом
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Текст: Константин Воронов
Мужчина с ребенком погибли на пожаре в Улан-Удэ
Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании дома на улице Медовая в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно направились пожарные расчёты.

«На момент прибытия огнеборцев горела крыша двухэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара и осмотра помещения было обнаружено тело ребёнка и пострадавший мужчина. Его передали прибывшим врачам скорой помощи. Однако реанимационные меры результата не дали - мужчина скончался», - рассказали в МЧС.

На месте возгорания работает дознаватель, причина пожара сейчас устанавливаются.

Фото: МЧС Бурятии
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