Мужчина с ребенком погибли на пожаре в Улан-Удэ

Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании дома на улице Медовая в Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно направились пожарные расчёты.«На момент прибытия огнеборцев горела крыша двухэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара и осмотра помещения было обнаружено тело ребёнка и пострадавший мужчина. Его передали прибывшим врачам скорой помощи. Однако реанимационные меры результата не дали - мужчина скончался», - рассказали в МЧС.На месте возгорания работает дознаватель, причина пожара сейчас устанавливаются.Фото: МЧС Бурятии