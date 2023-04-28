Погибший на пожаре житель Улан-Удэ пытался спасти девочку

В ходе осмотра места происшествия следователи и специалисты МЧС предварительно установили очаг возгорания – в техническом помещении на втором этаже, в котором был установлен электрический водонагреватель. Пожар мог возникнуть в результате его аварийной работы. Для установления точной причины возгорания назначено пожарно-техническое исследование.





По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

