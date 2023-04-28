Происшествия 28.04.2023 в 14:08
Погибший на пожаре житель Улан-Удэ пытался спасти девочку
Следователи рассказали подробности трагического происшествия
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности трагического пожара, который случился сегодня ночью в частном доме на улице Медовой в Улан-Удэ.
Как рассказали в следственном ведомстве, в двухэтажном доме проживали 39-летний мужчина с сожительницей и ее 11-летней дочерью. 27 апреля вечером они легли спать. Спальня ребенка располагалась на втором этаже, взрослых – на первом. Ночью мужчина с женщиной проснулись от едкого запаха и обнаружили сильное задымление на втором этаже, откуда доносились крики девочки о помощи. Мужчина сразу кинулся наверх, однако обратно не вернулся. Сожительница вызвала пожарных, скорую помощь и разбудила соседей. До приезда спасателей люди пытались самостоятельно подняться на второй этаж, но не смогли. Мужчина с ребенком скончались в результате отравления продуктами горения.
Расследование дела поставила на контроль прокуратура Бурятии.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности и объективности расследования уголовного дела, соблюдения разумных сроков предварительного следствия», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: МЧС Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, в двухэтажном доме проживали 39-летний мужчина с сожительницей и ее 11-летней дочерью. 27 апреля вечером они легли спать. Спальня ребенка располагалась на втором этаже, взрослых – на первом. Ночью мужчина с женщиной проснулись от едкого запаха и обнаружили сильное задымление на втором этаже, откуда доносились крики девочки о помощи. Мужчина сразу кинулся наверх, однако обратно не вернулся. Сожительница вызвала пожарных, скорую помощь и разбудила соседей. До приезда спасателей люди пытались самостоятельно подняться на второй этаж, но не смогли. Мужчина с ребенком скончались в результате отравления продуктами горения.
В ходе осмотра места происшествия следователи и специалисты МЧС предварительно установили очаг возгорания – в техническом помещении на втором этаже, в котором был установлен электрический водонагреватель. Пожар мог возникнуть в результате его аварийной работы. Для установления точной причины возгорания назначено пожарно-техническое исследование.
По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Расследование дела поставила на контроль прокуратура Бурятии.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности и объективности расследования уголовного дела, соблюдения разумных сроков предварительного следствия», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: МЧС Бурятии
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