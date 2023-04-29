Происшествия 29.04.2023 в 19:01

В Бурятии разломали сквер в Закаменске

Неизвестные сломали малую архитектурную форму и повредили скамью в шахматной зоне

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Текст: "Номер один"
В Бурятии разломали сквер в Закаменске

В сквере Седлецкого в Закаменске зарегистрирован факт вандализма.

- Воспользовавшись отсутствием системы видеонаблюдения, неизвестные сломали малую архитектурную форму – «Грибок», повредили скамью в шахматной зоне, - сообщают в «Закамна-инфо.24/7».

В городской администрации жителей призвали бережно относиться к благоустроенным общественным пространствам.

- Сквер - результат стараний инициативных жителей, администрации города и района. Мы вместе с вами мечтали об этом, вместе создавали проект, учитывали каждое замечание и предложение, и именно с вашим участием он был реализован. Давайте сохраним то, что сделано, на долгие годы для вас и ваших детей, - обратились к жителям в мэрии.

В группе также напомнили, что при выявлении фактов вандализма следует сообщать по телефонам полиции: 102 или 112.


Фото: "Закамна-инфо.24/7"

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сквер вандализм Закаменск

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