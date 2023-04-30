В Улан-Удэ скандально известную супермошенницу взяли под стражу

Напомним, в отношении Алины Банзаровой (имя, фамилия изменены) уже возбуждено девять уголовных дел о мошенничестве, однако поток пострадавших не иссякает. Речь идет о жительнице Бурятии. Молодая женщина поставила на потом массовый обман людей, представляясь одним людям работником Сбербанка, другим – брокером, а пожилым людям - соцработником. Своих будущих жертв аферистка находила даже на сайтах знакомств, «кидая» на большие деньги потенциальных «женихов». Самая распространенная легенда обманщицы – ее заработки на торгах, где она якобы выкупает за бесценок арестованную недвижимость, а потом продает по выгодной цене. Чтобы «инвестировать» в такие «лоты», она и приглашала всех желающих, обещая вернуть деньги в короткие сроки и с большими процентами.Больше всего наших читателей поразила история с 70-летней женщиной, которую Алина Банзарова лишила квартиры. В 2019 году она втерлась в доверие к пенсионерке и после продажи ее жилья забрала все вырученные от сделки наличные средства, пообещав взамен выкупить для бабушки трехкомнатную квартиру. После чего пенсионерка не только не получила обещанного, но и осталась без своего единственного жилья. Все эти годы она вынуждена снимать квартиру.Тем временем, свой «крестный поход» по массовому обману населения Алина Банзарова успешно продолжает по сей день. Так, к группе пострадавших на днях присоединились новые обманутые.Сегодня в Октябрьском суде города Улан-Удэ состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения для Банзаровой. Суд решил, что будет целесообразнее заключить ее под стражу на срок 1 месяц 28 суток. Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении мошенницы, продолжается.Отметим, что на суде присутствовали горожане, пострадавшие от рук Алины Банзаровой.- Мы считаем, что суд вынес справедливое решение. И призываем всех, кто также пострадал по ее вине, связаться с нами по телефону: 8950-386-34-12, либо обратиться в полицию, - призывают улан-удэнцы.