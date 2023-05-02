В Улан-Удэ иномарка врезалась в такси с детьми

Сразу два ДТП с участием несовершеннолетних произошли вчера в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, днем на пешеходном переходе на ул. Павлова 28-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате. В результате наезда ребенок получил травмы, после осмотра и оказания помощи в больнице его отпустили домой.Ближе к вечеру на ул. Жердева 26-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с такси «Рено Логан», в котором находились трое детей. В результате аварии 11-летняя девочка, 7-летняя девочка и годовалый мальчик получили ушибы, госпитализация им не потребовалась.Как отметили в ГИБДД, все дети перевозились с нарушением установленных требований ПДД. За это таксиста привлекли к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии