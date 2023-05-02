Происшествия 02.05.2023 в 12:53
В Улан-Удэ нашли пропавшего мальчика
С ним все в порядке
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии нашли пропавшего мальчика, который 1 мая ушел из дома на ул. Бабушкина и не вернулся.
«Разыскиваемый несовершеннолетний найден, с ним все в порядке. После профилактической беседы ребенок будет передан законным представителям», - сообщили в МВД Бурятии.
«Разыскиваемый несовершеннолетний найден, с ним все в порядке. После профилактической беседы ребенок будет передан законным представителям», - сообщили в МВД Бурятии.
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