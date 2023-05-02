Происшествия 02.05.2023 в 14:34

В Бурятии 12-летнюю школьницу чуть не отправили в исправительное учреждение из-за кражи телефона

Девочка забрала гаджет у друга родителей
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии 12-летнюю школьницу чуть не отправили в исправительное учреждение из-за кражи телефона

В Бурятии в одном из районных судов приняли решение не отправлять 12-летнюю девочку в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об инциденте рассказала Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

Поводом для обращения в суд послужил факт того, что девочка, находясь у себя дома, взяла с кухонного стола сотовый телефон друга семьи, временно проживавшего у них дома. На следующий день телефон ему вернули уже сотрудники полиции. Органом внутренних дел уголовное дело не возбуждено по причине того, что несовершеннолетняя не достигла возраста уголовной ответственности.

«Девочка ранее на профилактических учетах не состояла, сделала выводы из случившегося, хочет исправиться. После инцидента семья признана находящейся в социально – опасном положении. В своем заключении по данному делу я возражала в направлении ребёнка в центр. Считаю, что в данном случае взрослые должны усилить свой контроль за ребёнком, объяснять, что можно делать, а за какие действия возможно привлечение к ответственности», 

 - высказалась Наталья Ганькина.
Как отметила детский омбудсмен, районным органам системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних необходимо провести работу с семьей и ребенком.

«Уверена, что исправление поведения ребенка возможно без направления в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. При вынесении решения суд учел мнение уполномоченного по правам ребенка», 

 - добавила она.
Решение суда вступило в законную силу.


Фото: Номер один

Теги
дети подросток преступность детский омбудсмен

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