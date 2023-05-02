Происшествия 02.05.2023 в 17:43

В Улан-Удэ нашли хозяина напавшего на детей алабая

Владельца животного привлекут к административной ответственности
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ нашли хозяина напавшего на детей алабая
В Улан-Удэ найден хозяин алабая, который сегодня утром нападал на школьников на ул. Залесная. Пострадавшие подростки уже опознали собаку.

– При выезде привлеченных сил и средств в составе сотрудников Комитета городского хозяйства, районной администрации, службы отлова, Управления ветеринарии Бурятии были отработаны улицы Залесная и соседние улицы. В ходе работ было проверено более 54 особей породы алабай. В настоящее время установлена собака, совершившая нападение и его владелец. Осуществляется сбор материалов для привлечения его к административной ответственности за допущение нападения, – рассказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Напомним, сегодня утром на улице Залесной алабай с ошейником напал на две группы школьников. Сначала жертвами агрессивного животного стали четверо мальчишек. Собака покусала двоих из них, еще двое подростков отделались порванной одеждой. Чуть позже собака набросилась на двух девочек, они серьезно не пострадали.

На место происшествия прибыли представители администрации города и сотрудники служб отлова. Они приступили к поиску собаки и ее хозяина. Для их розыска даже задействовали квадрокоптер.

По факту нападения собаки на школьников Следственный комитет Бурятии проводит проверку.

«В рамках проверки будет установлена полная картина происшествия, после чего действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления будет дана правовая оценка», - рассказали в следственном ведомстве.

Фото: pixabay.com
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