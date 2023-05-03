Происшествия 03.05.2023 в 12:39

В Бурятии отремонтировали мост, с которого упала женщина

Сельчанка сломала позвоночник, сейчас она находится в больнице
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии отремонтировали мост, с которого упала женщина
В селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии рабочие отремонтировали мост на региональной дороге. Вчера там установили новые перила взамен сломанных, сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на Управление региональных автомобильных дорог РБ.

Ранее местные жители жаловались, что из-за сломанных перил с моста упала 65-летняя женщина, которая сломала позвоночник. Данный факт подтвердили в Мухоршибирской ЦРБ.


«Пациентка в настоящее время лечится в травматологическом отделении. Состояние ближе к удовлетворительному, женщина находится в сознании, лечение консервативное», - сообщил главврач ЦРБ Дмитрий Оленников.

Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
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