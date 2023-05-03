В Бурятии отремонтировали мост, с которого упала женщина

В селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии рабочие отремонтировали мост на региональной дороге. Вчера там установили новые перила взамен сломанных, сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на Управление региональных автомобильных дорог РБ.





Ранее местные жители жаловались, что из-за сломанных перил с моста упала 65-летняя женщина, которая сломала позвоночник. Данный факт подтвердили в Мухоршибирской ЦРБ.





«Пациентка в настоящее время лечится в травматологическом отделении. Состояние ближе к удовлетворительному, женщина находится в сознании, лечение консервативное», - сообщил главврач ЦРБ Дмитрий Оленников.Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»