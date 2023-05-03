Происшествия 03.05.2023 в 16:53
В Бурятии нашлась пропавшая в лесу женщина
Заблудившаяся сельчанка сама вышла к людям
Текст: Константин Воронов
В Бурятии нашлась 33-летняя женщина, которая 1 мая заблудилась в лесу вблизи села Верхний Торей Джидинского района. Ее искали родственники, сотрудники полиции и местные жители.
«Утром 2 мая к поискам подключились спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они обследовали лесной массив возле поселка. Позже родственники сообщили, что в 16:30 девушка самостоятельно вышла из леса и в удовлетворительном состоянии вернулась домой», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, сельчанка вместе с родственниками пошла собрать дикоросы. В лесу группа разделилась и разошлась в разные стороны. После того, как женщина своевременно не вышла в обозначенную точку сбора, родственники принялись её искать. Самостоятельный поиск не дал результата, после чего сестра пропавшей обратилась за помощью в полицию.
Фото: «Номер один»
«Утром 2 мая к поискам подключились спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они обследовали лесной массив возле поселка. Позже родственники сообщили, что в 16:30 девушка самостоятельно вышла из леса и в удовлетворительном состоянии вернулась домой», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, сельчанка вместе с родственниками пошла собрать дикоросы. В лесу группа разделилась и разошлась в разные стороны. После того, как женщина своевременно не вышла в обозначенную точку сбора, родственники принялись её искать. Самостоятельный поиск не дал результата, после чего сестра пропавшей обратилась за помощью в полицию.
Фото: «Номер один»
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