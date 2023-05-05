В Бурятии найденные возле села снаряды взорвут на месте

Шесть, предположительно, танковых снарядов в поле нашел пастух. На место происшествия вызвали правоохранителей, территорию вокруг опасной находки оцепили. Со вчерашнего дня там дежурят сотрудники полиции.







В Бурятии принято решение взорвать снаряды, найденные днем 4 мая в нескольких километрах от поселка Мурочи.«Предварительно принято решение взорвать найденные снаряды. На дорогах в местности Аранжан Арьябала со стороны села Хилгантуй установят заградительные посты. Сейчас на месте работают саперы», - сообщает вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7».Фото: «Кяхта-инфо.24/7»