Происшествия 05.05.2023 в 17:05
В Бурятии пьяный мужчина спалил дом
Пожар тушили больше часа
Текст: Константин Воронов
Вчера днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании дома в ДНТ «Багульник» поселка Нижний Саянтуй. На момент прибытия огнеборцев дом и забор были охвачены огнем.
Больше часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Всего в борьбе с огнем участвовали 16 пожарных и 4 единицы техники.
В результате пожара уничтожена крыша и веранда дома, повреждены стены и кровля.
- Органами дознания предварительно установлено, что пьяный мужчина бросил непотушенную сигарету, в результате чего возник пожар, - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
Больше часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Всего в борьбе с огнем участвовали 16 пожарных и 4 единицы техники.
В результате пожара уничтожена крыша и веранда дома, повреждены стены и кровля.
- Органами дознания предварительно установлено, что пьяный мужчина бросил непотушенную сигарету, в результате чего возник пожар, - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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