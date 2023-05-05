В Бурятии пьяный мужчина спалил дом

Вчера днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании дома в ДНТ «Багульник» поселка Нижний Саянтуй. На момент прибытия огнеборцев дом и забор были охвачены огнем.Больше часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Всего в борьбе с огнем участвовали 16 пожарных и 4 единицы техники.В результате пожара уничтожена крыша и веранда дома, повреждены стены и кровля.- Органами дознания предварительно установлено, что пьяный мужчина бросил непотушенную сигарету, в результате чего возник пожар, - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии