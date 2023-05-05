Происшествия 05.05.2023 в 17:59
В Бурятии начальников Селенгинского ЦКК будут судить за смерть рабочих
Резонансное дело направлено на рассмотрение в суд
Текст: Константин Воронов
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 должностных лиц Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, где в январе 2022 года погибли пять рабочих: двое мужчин и трое женщин. Дело уже направлено в Кабанский районный суд для рассмотрения по существу.
Перед судом предстанут директор по производству СЦКК, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. Они обвиняются по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека).
Резонансное дело расследовал 1-й отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии. Ведомство озвучило свою версию происшествия.
«21 января 2022 года на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя один из отстойников, который использовался для очистки сточных производственных вод, содержащих биологически активные вещества. По действующим правилам он подлежал немеленому опорожнению. Однако ответственные лица мероприятия по очистке отстойника своевременно не провели. В результате длительного отстаивания и возникших процессов гниения в воде стал появляться сероводород и иные химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки. Лишь 14 апреля 2022 года, спустя почти три месяца после поломки, отстойник начали опорожнять в приемный резервуар. Из-за этого сероводород вышел наружу и заполнил небольшое по площади помещение резервуара, концентрация газа в котором почти в тысячу раз превысила норму. Вечером 17 апреля в помещение для выполнения своих трудовых функций поочередно зашли пятеро работников комбината. Внутри от действия газа они теряли сознание, после чего наступала смерть. При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человеком было достаточно для наступления летального исхода», - рассказали в Следственном комитете.
Кроме того, в результате инцидента произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Здоровью еще одного работника был причинен легкий вред.
Фото: «Номер один»
Перед судом предстанут директор по производству СЦКК, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. Они обвиняются по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека).
Резонансное дело расследовал 1-й отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии. Ведомство озвучило свою версию происшествия.
«21 января 2022 года на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя один из отстойников, который использовался для очистки сточных производственных вод, содержащих биологически активные вещества. По действующим правилам он подлежал немеленому опорожнению. Однако ответственные лица мероприятия по очистке отстойника своевременно не провели. В результате длительного отстаивания и возникших процессов гниения в воде стал появляться сероводород и иные химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки. Лишь 14 апреля 2022 года, спустя почти три месяца после поломки, отстойник начали опорожнять в приемный резервуар. Из-за этого сероводород вышел наружу и заполнил небольшое по площади помещение резервуара, концентрация газа в котором почти в тысячу раз превысила норму. Вечером 17 апреля в помещение для выполнения своих трудовых функций поочередно зашли пятеро работников комбината. Внутри от действия газа они теряли сознание, после чего наступала смерть. При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человеком было достаточно для наступления летального исхода», - рассказали в Следственном комитете.
Кроме того, в результате инцидента произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Здоровью еще одного работника был причинен легкий вред.
Фото: «Номер один»