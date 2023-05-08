Происшествия 08.05.2023 в 12:37

В Улан-Удэ рядом с кладбищем нашли мертвую лисицу

Животное лежало на обочине дороги
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ рядом с кладбищем нашли мертвую лисицу

Вчера, 7 мая, на горячую линию Управления ветеринарии Бурятии поступило сообщение, что на городском кладбище заметили труп лисы. По оставленным координатам немедленно выехали специалисты.

«Труп был найден у обочины дороги вблизи городского кладбища мкр. Стеклозавод. При осмотре были выявлены следы крови на теле, с правой стороны перелом бедренной кости. Место нахождения трупа было продезинфицировано. Уже известны результаты ветеринарной лаборатории – бешенство у лисицы не было обнаружено»,

 - рассказали в ведомстве.
Отметим, а территории Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 2 очага бешенства среди диких животных в Мухоршибирском и Селенгинском районах.

Жителям республики напоминают,  что бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, которое всегда заканчивается смертью. Заражение происходит через укусы, царапины, слюну больного животного, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.



Дикие плотоядные животные могут являться переносчиком вируса бешенства, поэтому необходимо избегать контактов с ними и ни в коем случае не прикармливать. Извещать о случаях нахождения диких животных в населенных пунктах необходимо Бурприроднадзор и Управление ветеринарии Бурятии.

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Как сообщал "Номер один", новый очаг бешенства зафиксировали в прошлом месяце. 10 апреля Бурятская ветеринарная лаборатория установила диагноз «бешенство» у лисицы, доставленной с местности Бараний Луг сельского поселения «Новоселенгинское» Селенгинского района.

Горячая линия Управления ветеринарии РБ: 36-20-22.


Фото:  Управления ветеринарии РБ

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бешенство лиса дикие животные

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