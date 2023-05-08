В Улан-Удэ рядом с кладбищем нашли мертвую лисицу

Вчера, 7 мая, на горячую линию Управления ветеринарии Бурятии поступило сообщение, что на городском кладбище заметили труп лисы. По оставленным координатам немедленно выехали специалисты.



«Труп был найден у обочины дороги вблизи городского кладбища мкр. Стеклозавод. При осмотре были выявлены следы крови на теле, с правой стороны перелом бедренной кости. Место нахождения трупа было продезинфицировано. Уже известны результаты ветеринарной лаборатории – бешенство у лисицы не было обнаружено»,

- рассказали в ведомстве.



Отметим, а территории Бурятии на сегодняшний день зарегистрированосреди диких животных в Мухоршибирском и Селенгинском районах.Жителям республики напоминают, что– это острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, которое. Заражение происходит через укусы, царапины, слюну больного животного, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.Дикие плотоядные животные могут являться переносчиком вируса бешенства, поэтому необходимо избегать контактов с ними и ни в коем случае не прикармливать. Извещать о случаях нахождения диких животных в населенных пунктах необходимо Бурприроднадзор и Управление ветеринарии Бурятии.Как сообщал "Номер один", новый очаг бешенства зафиксировали в прошлом месяце. 10 апреля Бурятская ветеринарная лаборатория установила диагноз «бешенство» у лисицы, доставленной с местности Бараний Луг сельского поселения «Новоселенгинское» Селенгинского района.

Горячая линия Управления ветеринарии РБ: 36-20-22.





Фото: Управления ветеринарии РБ