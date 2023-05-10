Происшествия 10.05.2023 в 09:17

Мужчина обгорел на пожаре в пригороде Улан-Удэ

Причиной возгорания стала неосторожность при курении
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Текст: Константин Воронов
Мужчина обгорел на пожаре в пригороде Улан-Удэ
9 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании жилого дома и надворных построек на улице Смоленская в микрорайоне Тулунжа.

«На момент прибытия первого подразделения горел дом, гараж и надворные постройки. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 кв.м. На пожаре пострадал мужчина, он получил ожоги первой степени и был передан врачам скорой медицинской помощи», - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Фото: МЧС Бурятии
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