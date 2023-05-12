На трассе в Бурятии опрокинулась фура

Сегодня на 264-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Клюевка произошло ДТП. Как сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», водитель фуры не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен в Кабанскую ЦРБ.





Сейчас на данном участке дороги введено реверсивное движение.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»