Происшествия 12.05.2023 в 13:44
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
Из-за аварии на дороге ввели реверсивное движение
Текст: Константин Воронов
Сегодня на 264-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Клюевка произошло ДТП. Как сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», водитель фуры не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен в Кабанскую ЦРБ.
Сейчас на данном участке дороги введено реверсивное движение.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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