Происшествия 12.05.2023 в 13:44

На трассе в Бурятии опрокинулась фура

Из-за аварии на дороге ввели реверсивное движение
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Текст: Константин Воронов
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
Сегодня на 264-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Клюевка произошло ДТП. Как сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», водитель фуры не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен в Кабанскую ЦРБ.


Сейчас на данном участке дороги введено реверсивное движение.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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