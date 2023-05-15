Житель Улан-Удэ лишился 3,5 млн рублей после общения с мошенником

В Бурятии по состоянию на 12 мая жертвами интернет-преступников стали 709 жителей республики (+29 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 181,5 млн рублей (+12,7 млн рублей за последнюю неделю).Как сообщили в прокуратуре Бурятии, наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 3,5 млн рублей. Их лишился житель Улан-Удэ, которому 6 мая поступил звонок. Звонивший представился сотрудником одного из банков и пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя мужчины. Чтобы сохранить деньги, горожанину рекомендовали установить на телефон специальное приложение. Мужчина послушался злоумышленника, тем самым обеспечив ему удаленный доступ к своему телефону. После этого с банковской карты улан-удэнца мошенник списал 500 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник, используя приложение, оформил на мужчину кредит в банке на 3 млн рублей, после чего похитил эти деньги.Фото: «Номер один»