Происшествия 15.05.2023 в 11:57

Житель Улан-Удэ ударил фельдшера скорой камнем по голове

Агрессивный мужчина избил жену, а потом бросился на оказывавших ей помощь медиков
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ ударил фельдшера скорой камнем по голове
Помощь правоохранителей понадобилась бригаде скорой помощи, которая обслуживала вызовы в Улан-Удэ. Как рассказали в Росгвардии Бурятии, медики, ехавшие ночью по ул. Хоца Намсараева, увидели, что на дороге мужчина избивает женщину. Фельдшеры остановились, чтобы оказать помощь женщине, но сами подверглись нападению агрессивного мужчины.

«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали нападавшего мужчину. Им оказался 40-летний ранее судимый улан-удэнец. Медики сообщили, что пьяный горожанин нанес побои своей супруге, а также активно мешал оказывать медицинскую помощь потерпевшей, оскорблял работников скорой и ударил фельдшера камнем по голове», - рассказали в Росгвардии.

Как выяснилось в ходе разбора, семейная пара возвращалась ночью из питейного заведения. На фоне выпитого алкоголя у супругов возник конфликт, который закончился избиением.

Агрессивного горожанина доставили в полицию для принятия правого решения.

Фото: Росгвардия Бурятии
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