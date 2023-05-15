Происшествия 15.05.2023 в 15:01

В Бурятии пьяный сельчанин пытался поджечь магазин

Злоумышленника задержали росгвардейцы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный сельчанин пытался поджечь магазин
В Еравнинском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в попытке поджога.

Как рассказали в ведомстве, ночью неизвестный мужчина пытался проникнуть в магазин на одной из центральных улиц села Сосново-Озёрское. Собственник, проживающий рядом, услышал шум и сообщил в правоохранительные органы.

«Прибывший наряд Росгвардии установил, что злоумышленник разбил фонари возле служебного входа и пытался вскрыть дверь, а затем скрылся. В ходе отработки прилегающей территории росгвардейцы задержали подозрительного мужчину. Им оказался 30-летний местный житель, который был пьян. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии.

В ходе просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что мужчина проник во двор магазина. После неудачной попытки вскрыть дверь он облил её неизвестной жидкостью. После того, как его действия заметил собственник, мужчина убежал.

По факту попытки умышленного повреждения чужого имущества путем поджога возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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