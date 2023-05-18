В Бурятии разбились 12-летние мотоциклисты

ДТП с пострадавшими детьми произошло вечером 17 мая в поселке Новый Уоян. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Добровольцев 12-летний водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и перевернулся.В результате аварии управлявший мотоциклом подросток получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму, его 12-летний пассажир также получил тяжелую травму головы. Детей госпитализировали в местную больницу.Как уточнили в Госатоинспекции, оба ребенка были без мотошлемов. Мотоцикл принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя.Фото: ГИБДД Бурятии