Происшествия 18.05.2023 в 09:46

В Бурятии разбились 12-летние мотоциклисты

Мальчики получили серьезные травмы головы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии разбились 12-летние мотоциклисты
ДТП с пострадавшими детьми произошло вечером 17 мая в поселке Новый Уоян. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Добровольцев 12-летний водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии управлявший мотоциклом подросток получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму, его 12-летний пассажир также получил тяжелую травму головы. Детей госпитализировали в местную больницу.

Как уточнили в Госатоинспекции, оба ребенка были без мотошлемов. Мотоцикл принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя.

Фото: ГИБДД Бурятии
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