Происшествия 18.05.2023 в 10:08
В Бурятии пожилой водитель сбил двух подростков
К счастью, они серьезно не пострадали
Текст: Константин Воронов
Дорожное происшествие случилось вечером 17 мая на ул. Ленина в Кяхте. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 71-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» на пешеходном переходе сбил двух 13-летних пешеходов.
К счастью, подростки получили лишь ссадины и ушибы. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
К счастью, подростки получили лишь ссадины и ушибы. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
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