В Бурятии пожилой водитель сбил двух подростков

Дорожное происшествие случилось вечером 17 мая на ул. Ленина в Кяхте. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 71-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» на пешеходном переходе сбил двух 13-летних пешеходов.К счастью, подростки получили лишь ссадины и ушибы. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.Фото: ГИБДД Бурятии