Происшествия 18.05.2023 в 14:28

В Улан-Удэ дворник нашел снаряд

122-милиметровый боеприпас валялся между гаражами
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ дворник нашел снаряд
Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Дорожная между гаражами был обнаружен снаряд. Подозрительный предмет нашел дворник во время уборки. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.

«Экстренные службы незамедлительно прибыли на место и организовали оцепление прилегающей территории. Сотрудники группы разминирования ОМОНа совместно с кинологом МВД в ходе обследования установили, что найденный предмет является 122-мм снарядом для учебной практической стрельбы. Находка не представляла опасности и была направлена на утилизацию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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