В Улан-Удэ дворник нашел снаряд

Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Дорожная между гаражами был обнаружен снаряд. Подозрительный предмет нашел дворник во время уборки. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.«Экстренные службы незамедлительно прибыли на место и организовали оцепление прилегающей территории. Сотрудники группы разминирования ОМОНа совместно с кинологом МВД в ходе обследования установили, что найденный предмет является 122-мм снарядом для учебной практической стрельбы. Находка не представляла опасности и была направлена на утилизацию», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии