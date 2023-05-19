Происшествия 19.05.2023 в 11:29
В Бурятии разыскивают 13-летнего подростка
Мальчик пропал неделю назад
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о пропаже 13-летнего Олега Афанасьева. 13 мая он ушел из дома в селе Сотниково Иволгинского района и до сих пор не вернулся.
Приметы: европейской внешности, нормального телосложения, рост 155 см, на вид 13-14 лет, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет в серую куртку, тёмно-синие спортивные брюки, тёмно-синие кроссовки.
Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по номеру 8 800 700 54 52 или 112.
Фото: "Лиза Алерт"