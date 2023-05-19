Происшествия 19.05.2023 в 11:29

В Бурятии разыскивают 13-летнего подростка

Мальчик пропал неделю назад
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии разыскивают 13-летнего подростка

В Бурятии волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о пропаже 13-летнего Олега Афанасьева. 13 мая он ушел из дома в селе Сотниково Иволгинского района и до сих пор не вернулся.

Приметы: европейской внешности, нормального телосложения, рост 155 см, на вид 13-14 лет, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в серую куртку, тёмно-синие спортивные брюки, тёмно-синие кроссовки.

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по номеру 8 800 700 54 52 или 112.





Фото: "Лиза Алерт"

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с 17 по 23 мая

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