В районе Бурятии ночью загорелась больница

Накануне ночью случился пожар в Закаменской центральной районной больнице. Сообщение о возгорании поступило в полночь 20 мая. Как уточняют в группе «Закамна-инфо 24/7», загорелась крыша инфекционного отделения. Приехав на улицу Больничная, огнеборцы застали, как пламя охватило чердачное помещение отделения по всей площади.

На пожаре работали 19 человек на пяти спецмашинах. К счастью, врачи и пациенты успели эвакуироваться заранее, пострадавших нет.