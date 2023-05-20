Происшествия 20.05.2023 в 13:17
В районе Бурятии ночью загорелась больница
Пожар удалось потушить ближе к утру
Текст: Евгения Гармаева
Накануне ночью случился пожар в Закаменской центральной районной больнице. Сообщение о возгорании поступило в полночь 20 мая. Как уточняют в группе «Закамна-инфо 24/7», загорелась крыша инфекционного отделения. Приехав на улицу Больничная, огнеборцы застали, как пламя охватило чердачное помещение отделения по всей площади.
На пожаре работали 19 человек на пяти спецмашинах. К счастью, врачи и пациенты успели эвакуироваться заранее, пострадавших нет.
«Днём были замечено задымление, в СПИД лаборатории, вызвали пожарную часть, начальником отряда Жилиным С.П было дано распоряжение, эвакуировать пациентов и рабочий состав отделения. На момент возгорания, в отделение не было пациентов и сотрудников»,
- рассказал главный врач больницы Константин Эрдынеев.
фото: pixabay.com