Происшествия 20.05.2023 в 13:17

В районе Бурятии ночью загорелась больница

Пожар удалось потушить ближе к утру
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии ночью загорелась больница

Накануне ночью случился пожар в Закаменской центральной районной больнице. Сообщение о возгорании поступило в полночь 20 мая. Как уточняют в группе «Закамна-инфо 24/7», загорелась крыша инфекционного отделения. Приехав на улицу Больничная, огнеборцы застали, как пламя охватило чердачное помещение отделения по всей площади.

На пожаре работали 19 человек на пяти спецмашинах. К счастью, врачи и пациенты успели эвакуироваться заранее, пострадавших нет.

«Днём были замечено задымление, в СПИД лаборатории, вызвали пожарную часть, начальником отряда Жилиным С.П было дано распоряжение, эвакуировать пациентов и рабочий состав отделения. На момент возгорания, в отделение не было пациентов и сотрудников»,

- рассказал главный врач больницы Константин Эрдынеев.


фото: pixabay.com

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