Происшествия 20.05.2023 в 17:37

В Улан-Удэ среди ночи из задымленной многоэтажки эвакуировали 25 человек

В подвале дома случилось короткое замыкание
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ среди ночи из задымленной многоэтажки эвакуировали 25 человек

Минувшей ночью огнеборцам сообщили о возгорании по улице Краснофлотской в Октябрьском районе Улан-Удэ. Прибывшие пожарные застали огонь в подвале многоэтажного здания и задымление в подъезде.

«Личным составом пожарно-спасательных частей №3 и №1 Главного управления МЧС России по Республике Бурятия по лестничному маршу были эвакуированы 25 человек, пострадавших нет. Очаг оперативно ликвидирован на площади 5 кв. м. Предварительная причина пожара - короткое замыкание»,

 - рассказали в МЧС Бурятии.
Отметим, за сутки огнеборцы потушили 13 пожаров. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.


Фото: МЧС Бурятии
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