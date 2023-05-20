В Улан-Удэ среди ночи из задымленной многоэтажки эвакуировали 25 человек

Минувшей ночью огнеборцам сообщили о возгорании по улице Краснофлотской в Октябрьском районе Улан-Удэ. Прибывшие пожарные застали огонь в подвале многоэтажного здания и задымление в подъезде.

«Личным составом пожарно-спасательных частей №3 и №1 Главного управления МЧС России по Республике Бурятия по лестничному маршу были эвакуированы 25 человек, пострадавших нет. Очаг оперативно ликвидирован на площади 5 кв. м. Предварительная причина пожара - короткое замыкание»,

- рассказали в МЧС Бурятии.



Отметим, за сутки огнеборцы потушили 13 пожаров. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.