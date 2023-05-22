Происшествия 22.05.2023 в 17:58

Ревнивый житель Бурятии едва не убил человека

Дважды ранив соперника ножом, мужчина одумался и вызвал ему скорую
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Текст: Константин Воронов
Ревнивый житель Бурятии едва не убил человека
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Гусиноозерска, обвиняемого покушении на убийство.

Как рассказали в следственном ведомстве, на почве ревности у обвиняемого возник конфликт с 35-летним местным жителем. Ночью 16 марта пьяный мужчина решил расправиться с соперником, для чего направился к нему на работу. Зайдя в строительный вагончик и застав своего оппонента спящим, обвиняемый взял со стола нож и нанес им удар в поясницу мужчине. Тот вскочил и начал защищаться. В ходе потасовки обвиняемый еще раз ранил соперника ножом в живот, после чего выбежал из вагончика. Однако вскоре мужчина одумался и вызвал потерпевшему скорую помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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