Ревнивый житель Бурятии едва не убил человека

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Гусиноозерска, обвиняемого покушении на убийство.Как рассказали в следственном ведомстве, на почве ревности у обвиняемого возник конфликт с 35-летним местным жителем. Ночью 16 марта пьяный мужчина решил расправиться с соперником, для чего направился к нему на работу. Зайдя в строительный вагончик и застав своего оппонента спящим, обвиняемый взял со стола нож и нанес им удар в поясницу мужчине. Тот вскочил и начал защищаться. В ходе потасовки обвиняемый еще раз ранил соперника ножом в живот, после чего выбежал из вагончика. Однако вскоре мужчина одумался и вызвал потерпевшему скорую помощь.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»